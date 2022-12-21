طواقم سيارات الإسعاف تنضم إلى الإضرابات المتسعة في بريطانيا

الإعلان

بدأت طواقم فرق الإسعاف في المملكة المتحدة الإضراب، ليتسع الخلاف مع الحكومة بشأن رفضها زيادة الأجور فوق معدلات التضخم بعد إضرابات الممرضين الأخيرة.وتوقف اليوم الأربعاء موظفو سيارات الإسعاف في الخدمة الصحية الوطنية (NHS) التي تديرها الدولة بمن فيهم طواقم الإسعاف ومسؤولو الاتصالات عن العمل، ما دفع مسؤولي الرعاية الصحية إلى التحذير من إجهاد نظام صحي يعاني بالفعل من أزمة.وأضرب الآلاف من أعضاء الجمعية الملكية للتمريض (RCN) في إنكلترا وويلز وإيرلندا الشمالية الثلاثاء بعد خمسة أيام فقط من إضرابهم الأول في خلال 106 أعوام من تاريخ الجمعية.وهددت النقابات التي تمثل كلًا من ممرضات الخدمة الصحية الوطنية وطواقم الإسعاف بتنفيذ مزيد من الإضرابات في العام الجديد إذا أصرت الحكومة على موقفها.وتجمع نحو 40 موظفًا معتصمين خارج مركز خدمة إسعاف وست ميدلاندز في لونغفورد في وسط انكلترا خلف لافتة كتب عليها "الخدمة الوطنية الصحية تحت الحصار".وبينما عبّر سائقو السيارات المارة عن تأييدهم عبر إطلاق العنان لأبواقهم، قال ممثل نقابة يونايت Unite ستيف تومسون إن الهدف من وراء الإضراب محاولة الاحتفاظ بالخدمات وتحسينها، بالإضافة إلى تحسين الأجور.ويطالب الموظفون في كلقطاعات الاقتصاد البريطاني بزيادات في الرواتب في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود مع بلوغه حاليًا نحو 11% والذي يتسبب في أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ جيل.