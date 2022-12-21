أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 14:26
Back

مساعدة عسكرية اميركية كبيرة لزيلنسكي في اول رحلة خارجية له

مساعدة عسكرية اميركية كبيرة لزيلنسكي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حرب,زيلنسكي,مساعدة عسكرية اميركية كبيرة لزيلنسكي
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
الرئيس الأوكراني في واشنطن، وتطوير قدرات كييف العسكرية يتصدر البحث. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً