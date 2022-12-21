أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 14:26
21/12/2022 14:26:00
مساعدة عسكرية اميركية كبيرة لزيلنسكي في اول رحلة خارجية له
مساعدة عسكرية اميركية كبيرة لزيلنسكي
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الرئيس الأوكراني في واشنطن، وتطوير قدرات كييف العسكرية يتصدر البحث.
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