أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 14:24
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الكونغرس الأميركي يخوض سباقاً مع الوقت لتمرير قانون الموازنة

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الكونغرس الأميركي يخوض سباقاً مع الوقت لتمرير قانون الموازنة
Lebanon News
حاول المشرّعون الأميركيون استكمال درس مشروع قانون الموازنة الفدرالية البالغ 1,700  مليار دولار الأربعاء، فيما قد تؤدي عاصفة قاسية إلى إغلاق الطرق والمطارات في نهاية الأسبوع.
 
     
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر "ليس لدى مجلس الشيوخ أي سبب للانتظار وهناك أسباب كثيرة للتحرك، قبل أن تجعل عاصفة محتملة التنقّلات خطيرة بالنسبة لأعضاء الكونغرس ولموظفيهم وعائلاتهم قبل فترة عيد الميلاد مباشرة".
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ويأتي ذلك فيما تفرض ضرورة ملحّة نفسها، إذ إنّ أمام الكونغرس حتى منتصف ليل الجمعة لإقرار قانون موازنة جديد إذا كان يريد تجنّب شلل الدولة الفدرالية، أي ما يُعرف بـ"الإغلاق". 
 
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