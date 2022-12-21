بايدن لزيلينسكي: "لن تكونوا أبداً لوحدكم"

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LBCI News Lebanon

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط أنّ كييف "لن تكون أبداً لوحدها".



وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي "إنّ قتال أوكرانيا جزء من شيء أكبر بكثير"، متعهّداً أن تستمرّ الولايات المتّحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا ضدّ "العدوان الروسي طالما تطلّب الأمر ذلك".

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وأكّد الرئيس الأميركي أنّه واثق من أنّ التحالف الغربي سيظلّ موحّداً وراء أوكرانيا.





وقال بايدن للصحافيين بعد لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لست قلقاً بتاتاً بشأن صلابة الحلف".





وأضاف "أشعر بالرضا حيال التضامن والدعم لأوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّ حصول كييف على أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوية "سيعزّز بقوة" قدراتها الدفاعية.





وقال زيلينسكي إنّ "أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزّز بقوة دفاعنا الجوّي".





وأضاف "هذه خطوة مهمّة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي أنّ التوصّل إلى "سلام عادل" ينهي الحرب لا يعني بأيّ شكل من الأشكال المساومة على وحدة أراضيها.





وقال "بالنسبة لي، بصفتي رئيساً، فإنّ سلاماً عادلاً لا ينطوي على أيّ مساومة على سيادة بلادي وحريتها وسلامة أراضيها، ويعني كذلك أيضاً التعويض عن كلّ الأضرار التي سبّبها العدوان الروسي".

