أخبار دولية
22 كانون الأول 2022 - 06:43
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تركيا تعتبر منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة قرار غير مسلم ولا إنساني

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تركيا تعتبر منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة قرار غير مسلم ولا إنساني
Lebanon News
رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات بقرار من حركة طالبان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا.
 
وأكد الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي هذا المنع ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا. نرفض هذا المنع ولا نعتبره عادلا. نأمل بمشيئة الله، أن يتخلوا عن هذا القرار.
 
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وسأل تشاوش أوغلو: "كيف يؤذي تعلم النساء البشرية؟".
 
تركيا هي البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي أبقى على سفارته مفتوحة في كابول منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب 2021.
 
وأعلنت حكومة طالبان الثلاثاء أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الإناث  المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.
 
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