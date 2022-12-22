الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء "للمخاوف الروسية"

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رأى الكرملين أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لم تظهر "أي نية بالإصغاء للمخاوف الروسية"، معتبرا أن واشنطن تشن في أوكرانيا "حربا غير مباشرة" على موسكو.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه حتى الآن نلاحظ بأسف أن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس زيلينسكي لم يقولا أي شيء يمكن اعتباره نية محتملة للاصغاء للمخاوف الروسية.وأضاف بيسكوف: "لم تُسمع أي كلمة تحذر زيلينسكي من مواصلة قصف مبان سكنية في بلدات وقرى منطقة دونباس، ولم تصدر دعوات حقيقة من أجل السلام".واعتبر أن هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل ... حربا غير مباشرة على روسيا حتى آخر أوكراني".