أخبار دولية
22 كانون الأول 2022 - 09:23
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خطاب تاريخي للرئيس الاوكراني أمام الكونغرس الاميركي وهكذا علّق الكرملين

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Lebanon News
مطولا صفق أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهلّ خطاب له في الكابيتول وذلك في اول محطة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية الاميركية في 24 شباط الماضي. 
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