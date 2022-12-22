أخبار دولية
22 كانون الأول 2022 - 09:23
22/12/2022 09:23:00
خطاب تاريخي للرئيس الاوكراني أمام الكونغرس الاميركي وهكذا علّق الكرملين
الرئيس الاوكراني في الولايتن المتحدة
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LBCI News Lebanon
مطولا صفق أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهلّ خطاب له في الكابيتول وذلك في اول محطة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية الاميركية في 24 شباط الماضي.
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