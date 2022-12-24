أخبار دولية
24 كانون الأول 2022 - 14:55
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هل تبيع مصر قناة السويس؟

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Lebanon News
هو تصريحٌ للرئيسِ المصري السابق جمال عبدالناصر عندما أعلن تأميمَ قناةِ السويس في العام 1956. 

قرارُ عبد الناصر تسببَ في إعلانِ بريطانيا وفرنسا بمشاركةِ إسرائيل الحربَ على مِصر في العامِ نفسِه في ما عُرِفَ بالعدوانِ الثلاثيّ...
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