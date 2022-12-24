هل تبيع مصر قناة السويس؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قناة السويس,مصر,هل تبيع مصر قناة السويس؟

LBCI News Lebanon

هو تصريحٌ للرئيسِ المصري السابق جمال عبدالناصر عندما أعلن تأميمَ قناةِ السويس في العام 1956.



قرارُ عبد الناصر تسببَ في إعلانِ بريطانيا وفرنسا بمشاركةِ إسرائيل الحربَ على مِصر في العامِ نفسِه في ما عُرِفَ بالعدوانِ الثلاثيّ...