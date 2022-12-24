أخبار دولية
24 كانون الأول 2022 - 17:12
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27 مصابا جرّاء انهيار مدرج بصالة رياضية جنوب القاهرة

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27 مصابا جرّاء انهيار مدرج بصالة رياضية جنوب القاهرة
Lebanon News
أوقع انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة 27 إصابة في أوساط جماهير نادي الاتحاد السكندري التي كانت تؤازر فريقها في مواجهة الاهلي خلال مباراة السوبر المصري لكرة السلة السبت. 
 
وأعلنت وزارة الصحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث.
     
وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء المباراة بينما هرعت سيارات الاسعاف ورجال الامن لنقل المصابين الى المستشفيات.  
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وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجة 67-45.
 
وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري. وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.
 
واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة السلة قرار إلغاء المباراة حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل. 
 
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