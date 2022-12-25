أخبار دولية
25 كانون الأول 2022 - 08:11
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ليلة ميلادية صعبة في عدد من الولايات الأميركية بسببِ العاصفة الثلجية

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Lebanon News
ليلةَ عيدِ الميلاد كانت صعبةً على المواطنينَ في عددٍ من الولايات الأميركية بسببِ العاصفةِ الثلجية التي ضربَت مناطقَ كثيرةً والتي رافقتَها رياحٌ قطبيةٌ تسببَت في تساقطِ ثلوجٍ كثيفةٍ لا سيما في منطقةِ البُحيرات العظمى. 
 
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