ليلة ميلادية صعبة في عدد من الولايات الأميركية بسببِ العاصفة الثلجية

ليلةَ عيدِ الميلاد كانت صعبةً على المواطنينَ في عددٍ من الولايات الأميركية بسببِ العاصفةِ الثلجية التي ضربَت مناطقَ كثيرةً والتي رافقتَها رياحٌ قطبيةٌ تسببَت في تساقطِ ثلوجٍ كثيفةٍ لا سيما في منطقةِ البُحيرات العظمى.