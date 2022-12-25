مصرع أربعة اشخاص إثر سقوط حافلة في نهر في شمال غرب اسبانيا

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يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً كبيرة الأحد للعثور على ناجين بعد سقوط حافلة في نهر من جسر في غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وفقدان شخص أو اثنين.ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في هذا الحادث الذي وقع السبت قبيل الساعة 21,30 (20,30 ت غ) في ليلة عيد الميلاد في بلدة سيرديدو-كوتوبادي القريبة من فيغو قرب الحدود مع البرتغال، بحسب السلطات المحلية.واعلنت إدارة الطوارئ في غاليسيا في تغريدة إنها انتشلت جثتي اثنين من ركاب الحافلة ليل السبت إلى الأحد. وأضافت أنه تم انقاذ شخصين آخرين أحدهما سائق الحافلة ونقلا الى المستشفى.وعثر رجال الانقاذ على الجثتين الأخريين ظهر يوم الأحد، وفقًا لمتحدث باسم الحرس المدني.واشار المتحدث إلى أن شخصاً أو شخصين ما زالا في عداد المفقودين.واوضح لوكالة فرانس برس ان "العدد غير معروف بشكل دقيق" لان السائق "غير متأكد" من عدد الاشخاص الذين كانوا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.وبحسب السلطات، فإن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم هم شابة من التابعية البيروفية كانت تعمل لدى شخص مسن في غاليسيا، وثلاثة اسبان يعيشون في المنطقة.ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملتقطة من الجو للحافلة تغمرها مياه النهر الهائج.واوضح متحدث باسم الحرس المدني في بونتيفيدرا، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي والبعيدة عن مكان الحادث بحوالي 30 كيلومترا، لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع في مكان "عميق جداً" وبالتالي من الصعب الوصول إليه.واشار المتحدث إلى نشر معدات كبيرة للعثور على الركاب الثلاثة المفقودين. ولا تزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن. وجاءت اختبارات سائق الحافلة - الذي قدم معلومات إلى رجال الإنقاذ حول عدد الركاب الموجودين في السيارة - لتعاطيه الكحول والمخدرات سلبية، وفقا للحرس المدني.وذكرت صحيفة "لا فوث دي غاليسيا" أن الحافلة كان تقل مجموعة من الأشخاص في طرق عودتهم من زيارة أقارب محتجزين في مركز سجن مونتيروسو بوسط غاليسيا.