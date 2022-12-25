منظمة حقوقية تونسية تستنكر قرار الحكومة "القمعي" ترحيل مهاجرين

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استنكرت منظمة غير حكومية تونسية متخصّصة في قضايا الهجرة الأحد قرار الحكومة "اللاإنساني والقمعي" بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.وأعلنت حكومة نجلاء بودن خلال مجلس وزاري الجمعة "ضرورة الشروع في ترحيلهم نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت"، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.وأضافت رئاسة الحكومة أن مكوث هذه المجموعة من المهاجرين في مركز شبابي تابع للدولة بمدينة المرسى بضواحي تونس العاصمة منذ أكثر من خمس سنوات "تسبب في تعطيل نسق عمل المركّب" وذلك "بسبب رفضهم التام مغادرة المكان".