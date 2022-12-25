إيران ترى أن الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا تعكس "فعالية" مسيّراتها

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اعتبر مسؤول عسكري في الجمهورية الإسلامية أن الاتهامات الغربية لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، تؤشر إلى "فعالية" برنامج طهران في هذا المجال، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية الأحد.وقال قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن "الشائعات التي يبثها اليوم العالم الاستكباري بشأن استخدام المسيّرات الإيرانية في حرب أوكرانيا، هي جزء من الحرب النفسية للعدو" ضد الجمهورية الإسلامية.وأضاف وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" إنه "بصرف النظر عن أن الكثير من هذه المزاعم كاذبة، الا أنها تظهر فعالية وأهمية ومرتبة الجمهورية الإسلامية العالية في مجال الطائرات المسيّرة".