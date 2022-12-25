أخبار دولية
25 كانون الأول 2022 - 11:49
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إيران ترى أن الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا تعكس "فعالية" مسيّراتها

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إيران ترى أن الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا تعكس &quot;فعالية&quot; مسيّراتها
Lebanon News
اعتبر مسؤول عسكري في الجمهورية الإسلامية أن الاتهامات الغربية لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، تؤشر إلى "فعالية" برنامج طهران في هذا المجال، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية الأحد.
 
     
وقال قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن "الشائعات التي يبثها اليوم العالم الاستكباري  بشأن استخدام المسيّرات الإيرانية في حرب أوكرانيا، هي جزء من الحرب النفسية للعدو" ضد الجمهورية الإسلامية.
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وأضاف وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" إنه "بصرف النظر عن أن الكثير من هذه المزاعم كاذبة، الا أنها تظهر فعالية وأهمية ومرتبة الجمهورية الإسلامية العالية في مجال الطائرات المسيّرة".
 
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