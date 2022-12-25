مقتل خمسة أشخاص إثر سقوط حافلة في نهر في شمال غرب اسبانيا

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يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً كبيرة الأحد للعثور على ناجين بعد سقوط حافلة في نهر من جسر في غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.وبحسب السلطات، وقع الحادث السبت في ليلة عيد الميلاد في بلدة سيرديدو-كوتوباد القريبة من فيغو قرب الحدود مع البرتغال.وكان ثمانية أو تسعة أشخاص على متن الحافلة التي كانت تنتقل بين مدينتي لوغو وفيغو. وتم إنقاذ اثنين ونقلهما إلى المستشفى، وهما سائق الحافلة وراكبة.وبحسب إدارة الطوارئ في غاليسيا التي نشرت تغريدة مرفقة بصورة تظهر أن الحافلة سقطت في قاع نهر هائج، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في الحادث.