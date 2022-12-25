انتشال ثلاث جثث إضافية بعد أسبوع من غرق سفينة للبحرية التايلاندية

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أعلنت البحرية الملكية التايلاندية الأحد انتشال ثلاث جثث إضافية من المياه بعد أسبوع على غرق سفينة تابعة لها في خليج تايلاند.وغرقت السفينة "إتش تي إم إس سوكوتاي" التابعة للبحرية التايلاندية في 18 كانون الأول على بعد حوالي 37 كيلومترا من ساحل بانغ سابان (جنوب)، ما استدعى عملية إنقاذ واسعة النطاق أنقذ خلالها 76 من أفراد الطاقم.والأحد قال المتحدث باسم البحرية بوغرونغ مونترادبالين "عثرنا على ثلاث جثث سيتم جلبها من أجل التعرف عليها وإجراء التشريح، ما سيستغرق نحو ثلاثة أو أربعة أيام".وقال إنه تم إعلان المساحة المائية حيث غرقت "إتش تي إم إس سوكوتاي" وسفينتان أخريان في ذاك اليوم "منطقة وقاية من الكوارث" تحسبا لحصول تسرّب نفطي.ورفعت البحرية حصيلة القتلى إلى 18، بعدما عثر السبت على ثلاث جثث تأكد أن إحداها تعود لأحد أفراد الطاقم، علما بأن بوغرونغ لم يعط مزيدا من التفاصيل.وبحسب البحرية لا يزال 11 من أفراد الطاقم المؤلف من 105 عناصر، في عداد المفقودين.وتم نشر مروحيات ومسيّرات وسفن حربية عدة في منطقة العمليات أملا في العثور على ناجين.وقال الأدميرال تشونلاتيس نافانوغراها الثلاثاء إن الحادثة هي "من أسوأ المآسي" في تاريخ البحرية.وتعد "إتش تي إم إس سوكوتاي" من بين أصغر السفن الحربية التابعة للجيش التايلاندي، وقد واجهت مشاكل بعدما تعطّل نظامها الإلكتروني.وأدخلت "إتش تي إم إس سوكوتاي" الأميركية الصنع الخدمة في العام 1987، وفق مركز الأبحاث التابع لمعهد البحرية الأميركية.