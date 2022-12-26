أخبار دولية
26 كانون الأول 2022 - 00:56
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تايوان تقول إن الصين نشرت 71 طائرة خلال مناوراتها العسكرية الأخيرة قرب الجزيرة

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تايوان تقول إن الصين نشرت 71 طائرة خلال مناوراتها العسكرية الأخيرة قرب الجزيرة
Lebanon News
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الاثنين أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين نهاية الأسبوع بالقرب من تايوان شملت نشر 71 طائرة بينها عشرات المقاتلات النفاثة، ووصفت هذه المناورات بأنها من أكبر التوغلات العسكرية لبكين حتى الآن.
 
     
وكان الجيش الصيني قد أورد في بيان أنه أجرى "مناورات قتالية" الأحد ردا على "استفزازات" غير محددة إضافة الى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
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وأظهرت بيانات وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الأخيرة هي الأكبر منذ أن بدأت الوزارة بإصدار إحصاءات يومية للتوغلات الصينية. 
 
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