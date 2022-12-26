توقيف رجل من مؤيدي الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته حاول إثارة "الفوضى" بزرع متفجرات

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أوقفت الشرطة البرازيلية أحد أنصار الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو حاول استخدام متفجرات لإثارة "الفوضى"، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلد، وفق ما أفاد الإعلام المحلي.وأوقف جورج واشنطن دي أوليفييرا سوسا السبت، وكان قد وضع عبوة متفجّرة في شاحنة صهريج بالقرب من مطار برازيليا.وكان الهدف من هذا العمل، وفق التصريحات التي أدلى بها للشرطة ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، "إثارة الفوضى" و"تدخّل القوّات المسلّحة" بهدف "تفادي إحلال الشيوعية في البرازيل".وكان قائد الشاحنة قد أبلغ الشرطة فور العثور على العبوة المتفجّرة صباح السبت.ولم تنفجر العبوة بالرغم من محاولة تفعيلها، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري "جي 1" نقلا عن مسؤول رفيع في شرطة برازيليا روبسون كانديدو خلال مؤتمر صحافومن المرتقب إقامة مراسم تنصيب لولا في الأول من كانون الثاني في العاصمة البرازيلية.