مقتل مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات في شمال غرب سوريا

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قُتل ستة مقاتلين موالين لأنقرة، في اشتباكات عنيفة في شمال غرب سوريا مع قوات النظام السوري وقوات كردية، وفق ما أفادت فصائل معارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد بيان صادر عن الفصائل الموالية لأنقرة، بأنها تصدّت لـ"عملية تسلل ليلية مشتركة" بين قوات النظام والقوات الكردية على ثلاثة محاور في ناحية عفرين شمالي حلب.وبحسب مصدر في فصيل فيلق الشام، قُتل ستة من عناصرهم خلال الهجوم، ولا يزال مقاتلان في عداد المفقودين.وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة وبين فصيل فيلق الشام من جهة أخرى" في قرى بريف عفرين.وأكد المرصد أن القوات الكردية وقوات النظام تمكنت من التقدم على محورين إثر الهجوم وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل من قبل الطرفين.وقال سكان محليون لمراسل وكالة فرانس برس إن الاشتباكات استمرت حتى صباح الاثنين.