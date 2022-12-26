فقدان الاتصال مع 180 من الروهينغا جنحوا في المحيط الهندي

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فقد أقارب حوالى 180 لاجئًا من الروهينغا، جنح قاربهم المتضرر في المحيط الهندي منذ اسابيع الاتصال بهم، واعتبروا "انهم فارقوا الحياة"، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.والقارب، الذي كان يقل عشرات النساء والأطفال، غادر الشهر الماضي وورد أنه في حالة سيئة قبالة سواحل تايلاند والهند ثم ماليزيا وإندونيسيا.وكتبت المفوضية في تغريدة خلال عطلة نهاية الأسبوع: "فقد الأقارب الاتصال بهم. ومن تمكنوا من الاتصال بهم آخر مرة يعتبرون أنهم فارقوا الحياة. ونأمل ألا يكون الأمر كذلك".ووأضافت: "إذا صح ذلك، فهذه أخبار مأساوية. أفكارنا مع العائلات التي فقدت أقاربها في هذه المأساة المروعة. نكرر دعواتنا إلى الدول لإنقاذ الأرواح. يجب أن تكون هذه الأولوية".ويخاطر الآلاف من الروهينغا ومعظمهم مسلمون يتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية، بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، وغالبًا في سفن متداعية في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.