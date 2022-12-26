أخبار دولية
26 كانون الأول 2022 - 08:09
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هذه حصيلة الضحايا جراء تساقط الثلوج في اليابان خلال الأيام الماضية

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هذه حصيلة الضحايا جراء تساقط الثلوج في اليابان خلال الأيام الماضية
Lebanon News
ادى تساقط الثلوج بغزارة في معظم أنحاء اليابان إلى مصرع 17 شخصًا في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لحصيلة أولية نشرتها إحدى الوكالات الحكومية الاثنين، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في جميع أنحاء البلاد.
 
وفي الأيام الأخيرة، تساقطت الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال.
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ومنذ 17 كانون الأول، لقي 17 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. 
 
وأشارت قناة "إن اتش كا" التلفزيونية العامة إلى تعرض كبار السن لحوادث مميتة بعد خروجهم لإزالة الجليد حول منازلهم أو على سطحها.
 
وفي هوكايدو، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في الأيام الأخيرة، لكن أعيد تشغيل الشبكة بالكامل تقريبًا. 
 
ونصحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان المناطق المتضررة بعدم القيادة بعد أن علقت عدة مركبات في الطرقات.
 
ومن المتوقع أن تتراجع كثافة موجة الثلوج في اليابان اعتبارًا من الاثنين.
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