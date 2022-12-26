هذه حصيلة الضحايا جراء تساقط الثلوج في اليابان خلال الأيام الماضية

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ادى تساقط الثلوج بغزارة في معظم أنحاء اليابان إلى مصرع 17 شخصًا في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لحصيلة أولية نشرتها إحدى الوكالات الحكومية الاثنين، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في جميع أنحاء البلاد.وفي الأيام الأخيرة، تساقطت الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال.ومنذ 17 كانون الأول، لقي 17 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.وأشارت قناة "إن اتش كا" التلفزيونية العامة إلى تعرض كبار السن لحوادث مميتة بعد خروجهم لإزالة الجليد حول منازلهم أو على سطحها.وفي هوكايدو، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في الأيام الأخيرة، لكن أعيد تشغيل الشبكة بالكامل تقريبًا.ونصحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان المناطق المتضررة بعدم القيادة بعد أن علقت عدة مركبات في الطرقات.ومن المتوقع أن تتراجع كثافة موجة الثلوج في اليابان اعتبارًا من الاثنين.