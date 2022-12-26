إعدام شخصين مدانَين بالقتل في جنوب شرق ايران

الإعلان

أعلنت السلطة القضائية في إيران أنها نفذت أواخر الأسبوع المنصرم، حكم الإعدام الصادر بحق شخصين دينا بارتكاب جرائم قتل في مراحل سابقة، وذلك في محافظة سيستان-بلوشستان الواقعة في جنوب شرق البلاد.وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إلياس رئيسي وأيوب ريغي في 24 كانون الأول.ونقل الموقع عن مهدي شمس أبادي، المدعي العام لمدينة زاهدان مركز المحافظة، أن إلياس رئيسي حكم عليه بالقصاص بعد اتهامه بقتل شخص في أيار 2020 بسبب خلافات عائلية.الى ذلك، تم الحكم على أيوب ريغي بالقصاص بعدما "قتل شخصا باستخدام سلاح حربي بسبب خلافات شخصية"، وفق شمس أبادي الذي لم يقدم تفاصيل إضافية.وتم تنفيذ الحكمَين السبت بعدما رفض أقارب الضحيتين العفو عن المدانَين.