روسيا شنّت أكثر من 4500 هجوم إلكتروني ضدّ أوكرانيا عام 2022

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تمكّنت أجهزة الأمن السيبراني الأوكرانية من تحييد أكثر من 4500 هجوم إلكتروني روسي منذ بداية العام، وفق ما أكد مسؤول أوكراني اليوم.وكشف رئيس قسم الأمن السيبراني في دائرة الأمن الأوكرانية إيليا فيتيوك في مقابلة مع تلفزيون "ماي يوكراين"، أن "الدولة المعتدية تشنّ في المتوسط أكثر من عشرة هجمات إلكترونية يوميا. لكن لحسن الحظّ أن المجتمع الأوكراني لم يسمع بمعظمهما".وقال: "لقد دخلنا عام 2022 وخلفنا ثماني سنوات من الخبرة في الحرب الهجينة... في لحظة الغزو، كنا مستعدين لأسوأ السيناريوهات".وبحسب هذا المسؤول، تم تسجيل نحو 800 هجوم إلكتروني في عام 2020، وأكثر من 1400 هجوم في عام 2021، وتضاعف الرقم ثلاث مرات في عام 2022.وأضاف فيتيوك: "تم صدّ هجمات إلكترونية ضخمة في كانون الثاني وشباط مثّلت بالنسبة لنا تدريبات إضافية قبل الغزو الروسي".وأكد أن موسكو تستهدف خصوصا قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والمنشآت العسكرية، فضلا عن قواعد البيانات الحكومية ومصادر المعلومات.وقال إيليا فيتيوك: "نراقب المخاطر والتهديدات لحظة بلحظة على مدار اليوم والأسبوع... نعرف بالاسم معظم قراصنة الاستخبارات الروسية الذين يعملون ضدنا. بعد انتصار أوكرانيا، يجب محاكمتهم أمام محكمة عسكرية دولية".