مغادرة رابع وزير الحكومة اليابانية في غضون ثلاثة أشهر

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إستقال وزير إعادة الإعمار الياباني كينيا أكيبا الثلاثاء على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات مالية، ليصبح رابع وزير يغادر حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في غضون ثلاثة أشهر.وقال الوزير المتهم بتقديم مدفوعات سياسية غير مشروعة لمساعديه وزوجته ووالدته للصحافيين: "أعتقد أن شيئًا في ما قمت به لم يكن مخالفًا للقانون".وأضاف: "مع ذلك، لا أرغب في التسبب بتجميد الإجراءات المرتبطة بالموازنة وغير ذلك من الأجندات التشريعية".وبعد وقت قصير من إستقالة أكيبا، أعلنت عضو مثيرة للجدل في الحزب الحاكم تشغل منصب نائبة الوزير البرلماني للشؤون الداخلية والإتصالات ميو سوغيتا إستقالتها.وواجهت السياسية اليمينية إنتقادات في الأسابيع الأخيرة بشأن تصريحات أدلت بها قبل عدة سنوات عن المثليين والأقليات العرقية.