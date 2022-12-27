أخبار دولية
27 كانون الأول 2022 - 09:11
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تعزيزات أمنية في شمال شرق سوريا غداة إعتداء لتنظيم الدولة الإسلامية

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تعزيزات أمنية في شمال شرق سوريا غداة إعتداء لتنظيم الدولة الإسلامية
Lebanon News
تلاحق قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت حالة إستنفار في صفوفها الثلاثاء عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية غداة إعتداء في مدينة الرقة في شمال البلاد أسفر عن مقتل ستة مقاتلين أكراد، وفق ما أعلن متحدث بإسمها.
    
وشن تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين هجومًا في مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله في سوريا قبل هزيمته في 2019، إستهدف مراكز أمنية، قبل أن تحبطه قوات سوريا الديمقراطية وتمنع المهاجمين، وقد قتل أحدهما من إقتحام سجن قريب يضم مئات الجهاديين.
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وسارع مجلس الرقة المدني التابع للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا إلى إعلان حالة طوارئ وحظرًا للتجول في المدينة التي استعادت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها في العام 2017 إثر معارك ضارية مع التنظيم المتطرف. 
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