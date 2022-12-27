الإعدام لتسعة كونغوليين... ما التهمة؟

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حكم القضاء العسكري في الكونغو الديموقراطية بإعدام ثمانية عسكريين ومدني في قضيّتين منفصلتين في إيتوري بشمال شرق البلاد، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي.في القضية الأولى المتعلقة بالقتل الشنيع لاثنين من المواطنين الصينيين في آذار، قضت المحكمة العسكرية العليا بعقوبة الإعدام على مدني وخمسة عسكريين اثنان منهم برتبة كولونيل، وفق الحكم الذي اطلعت على نصّه وكالة فرانس برس.مثل سائر المدانين، خلصت المحكمة إلى أن الضابطين موكالينغا تسينديكو وكايومبا سوماهيلي مذنبان بارتكاب "القتل العمد وتكوين عصابة"، وفق نصّ الحكم الصادر في بونيا عاصمة إقليم إيتوري.وأصدرت محكمة ابتدائية في وقت سابق قرارا بإدانتهما.