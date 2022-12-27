أخبار دولية
27 كانون الأول 2022 - 12:44
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الإعدام لتسعة كونغوليين... ما التهمة؟

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الإعدام لتسعة كونغوليين... ما التهمة؟
Lebanon News
حكم القضاء العسكري في الكونغو الديموقراطية بإعدام ثمانية عسكريين ومدني في قضيّتين منفصلتين في إيتوري بشمال شرق البلاد، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي.
    
في القضية الأولى المتعلقة بالقتل الشنيع لاثنين من المواطنين الصينيين في آذار، قضت المحكمة العسكرية العليا بعقوبة الإعدام على مدني وخمسة عسكريين اثنان منهم برتبة كولونيل، وفق الحكم الذي اطلعت على نصّه وكالة فرانس برس.
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مثل سائر المدانين، خلصت المحكمة إلى أن الضابطين موكالينغا تسينديكو وكايومبا سوماهيلي مذنبان بارتكاب "القتل العمد وتكوين عصابة"، وفق نصّ الحكم الصادر في بونيا عاصمة إقليم إيتوري.

وأصدرت محكمة ابتدائية في وقت سابق قرارا بإدانتهما. 
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