إيراني ينتحر في فرنسا للفت الانتباه إلى الوضع في بلده: "عندما ستشاهدون هذا الشريط سأكون ميتا"

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أقدم إيراني على الانتحار، ملقيا بنفسه في نهر الرون في مدينة ليون (جنوب شرق فرنسا)، بغية لفت الانتباه إلى الوضع في بلده الذي يشهد حركة احتجاجية واسعة، بحسب ما قال في فيديو نشره قبيل وفاته.وعُثر على جثّته في النهر مساء الإثنين بحسب ما كشفت الشرطة لوكالة فرانس برس مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لو بروغريه" المحلية.وقد تعذّر إنعاش الرجل البالغ 38 عاما، بالرغم من مساعي عناصر الإسعاف الذين نقلوه إلى الضفّة، بحسب ما أفاد المصدر عينه.وقال الرجل بصوت هادئ في مقطع فيديو نشره على مواقع عدة للتواصل الاجتماعي قبل الإقدام على فعلته "تهاجم الشرطة الناس وقد خسرنا الكثير من الفتيان والفتيات ولا بدّ من فعل شيء". وأردف "قرّرتُ الانتحار في نهر الرون، في تحدٍ يظهر أننا نحن، الشعب الإيراني، تعبنا جدّا من هذا الوضع".وتابع "عندما ستشاهدون هذا الشريط، سأكون ميتا"، قبل أن يدعو إلى دعم الشعب الإيراني في نضاله ضدّ "شرطة وحكومة شديدتي العنف".وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمّع في وسط مدينة ليون مساء الثلاثاء إحياء لذكراه.