أخبار دولية
27 كانون الأول 2022 - 16:59
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السجن 16 عاما لناشط يميني متطرّف خطّط لخطف حاكمة ميشيغن الأميركية

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السجن 16 عاما لناشط يميني متطرّف خطّط لخطف حاكمة ميشيغن الأميركية
Lebanon News
حُكم على رجل بالسجن 16 عاما بتهمة التآمر لخطف الحاكمة الديموقراطية لولاية ميشيغن الأميركية غريتشن ويتمر.
 
وقاد آدم فوكس (39 عامًا) مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف اعتُقلوا في تشرين الأول 2020.
 
وبحسب لائحة الاتهام، اعتبر النشطاء أن الحاكمة "طاغية" بسبب القيود المرتبطة بكوفيد، وخططوا لخطفها من أجل إخضاعها لـ"محاكمة".
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وراقب النشطاء المتطرفون المنطقة المحيطة بمنزل إجازتها والتقطوا صوراً لجسر اعتزموا تفجيره لصرف الأنظار خلال عملية الخطف.
 
وأكد المدعي الفدرالي السابق، الذي عيّنته وزارة العدل للإشراف على المحاكمة أندرو بيرج في بيان، أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإحباط مثل هذه المؤامرات.
 
ودفع آدم فوكس ببراءته خلال محاكمته، مدعيا أن عناصر ومخبرين متخفّين من الشرطة الفدرالية أوقعوا به ودفعوا بالمجموعة إلى التخطيط والتدريب والتسليح.
 
وكانت محكمة ميشيغن قد قضت قبل أسابيع بسجن ثلاثة أعضاء آخرين من هذه المجموعة لمدة تراوح بين 7 و12 عامًا.
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