أخبار دولية
27 كانون الأول 2022 - 17:50
Back

إسبانيا تعيّن سفيرا في فنزويلا بعد عامين من شغور المنصب

السفير الجديد المعين رامون سانتوس مارتينيز Lebanon, news ,lbci ,أخبار فنزويلا, اسبانيا,رامون سانتوس مارتينيز, السفير الجديد المعين رامون سانتوس مارتينيز
episodes
إسبانيا تعيّن سفيرا في فنزويلا بعد عامين من شغور المنصب
Lebanon News
عيّنت الحكومة الإسبانية سفيرا في فنزويلا بعد عامين من غياب هذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي بسبب التوترات الدبلوماسية الثنائية مع حكومة نيكولاس مادورو.
 
وأعلنت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه تم "تعيين رامون سانتوس مارتينيز سفيرا لإسبانيا لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية".
الإعلان
 
وكانت مدريد، التي لا تعترف بشرعية حكومة نيكولاس مادورو، قد قررت نهاية عام 2020 إنهاء مهام سفيرها في كاراكاس خيسوس سيلفا دون تعيين خلف له.
 
واتهمت كاراكاس الأخير بتسهيل لجوء المعارض ليوبولدو لوبيز إلى إسبانيا.
 
وشغل السفير الجديد المعين رامون سانتوس مارتينيز منذ تشرين الأول 2021 منصب مسؤول التجارة في السفارة الإسبانية في فنزويلا، وهو أعلى تمثيل دبلوماسي في هذا البلد منذ شغور منصب السفير نهاية عام 2020.

وسانتوس مارتينيز دبلوماسي مخضرم عمل في بنما وبوليفيا والولايات المتحدة وفي مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل. 
الإعلان
إقرأ أيضاً