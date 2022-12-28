أخبار دولية
28 كانون الأول 2022 - 01:54
Back

الرئيس المكسيكي يحذر المواطنين من قبول هدايا توزعها عصابات المخدرات بمناسبة الميلاد

الرئيس المكسيكي يحذر المواطنين من قبول هدايا توزعها عصابات المخدرات بمناسبة الميلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الميلاد,الرئيس المكسيكي,الرئيس المكسيكي يحذر المواطنين من قبول هدايا توزعها عصابات المخدرات بمناسبة الميلاد
episodes
الرئيس المكسيكي يحذر المواطنين من قبول هدايا توزعها عصابات المخدرات بمناسبة الميلاد
Lebanon News
حض الرئيس المكسيكي الثلاثاء المواطنين على عدم السماح لعصابات تجارة مخدرات بخداعهم بعد انتشار لقطات مصورة لأشخاص يشتبه انهم ينتمون لهذه العصابات وهم يوزعون الألعاب وهدايا عيد الميلاد في إحدى المدن الكبيرة.
  
وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقًا بعد أن أظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الإجتماعي مجرمين مزعومين في شاحنات مزينة وهم يوزعون الألعاب على الأطفال في غوادالاخارا.
الإعلان
 
وتوجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى المواطنين خلال مؤتمر صحافي قائلًا: "لا تدعوهم يتلاعبون بكم، حتى لو أعطوكم الطعام. هم لا يفعلون ذلك بحسن نية بل لاستخدامكم كدروع".
 
     
 
الإعلان
إقرأ أيضاً