أخبار دولية
28 كانون الأول 2022 - 01:57
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مجلس الأمن الدولي يحض طالبان على التراجع عن القيود التي فرضتها على النساء

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مجلس الأمن الدولي يحض طالبان على التراجع عن القيود التي فرضتها على النساء
Lebanon News
حض مجلس الأمن الدولي الثلاثاء طالبان على التراجع عن السياسات التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معربًا عن قلقه من "التآكل المتزايد" لحقوق الإنسان في البلاد.
 
وفي أحدث ضربة لحقوق المرأة منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددًا العام الماضي، أبلغت حركة طالبان السبت كل المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
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وسبق أن حظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.
      
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه يشعر بـ"قلق عميق" من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعيًا إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان".
     
وحض طالبان على "إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلًا متزايدًا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
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