أخبار دولية
28 كانون الأول 2022 - 02:00
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إرتفاع حصيلة قتلى فيضانات الفيليبين إلى 25 شخصًا

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إرتفاع حصيلة قتلى فيضانات الفيليبين إلى 25 شخصًا
Lebanon News
إرتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت الفيليبين إلى 25 شخصًا، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء، بينما يتوقع بأن تتساقط المزيد من الأمطار فوق المناطق الأكثر تضررًا في جنوب ووسط البلاد. 
     
وأُجبر عشرات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم فيما غمرت الأمطار الغزيرة القرى الريفية والبلدات والطرقات السريعة يوم عيد الميلاد، ما عكر صفو الإحتفالات في يوم العطلة الأهم بالنسبة للدولة الكاثوليكية.
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ولقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم معظمهم من الغرق في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في جزيرة مينداناو الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة الكوارث الوطنية في آخر تحديث نشرته عن الحصيلة.
     
وما زال 26 شخصًا في عداد المفقودين فيما أصيب تسعة بجروح.
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