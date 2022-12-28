الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين

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أفاد مسؤولون أميركيون الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير إجراءات إحتواء الفيروس هذا الشهر.وانتشرت الإصابات في كل أنحاء الصين مع إلغاء الركائز الأساسية لسياسة صفر كوفيد، ما دفع بالمسؤولين الأميركيين للتعبير عن قلقهم من إحتمال ظهور متحورات جديدة.وأصبحت هذه الإحتمالات أكثر واقعية الإثنين مع إعلان بكين عزمها إلغاء الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من الخارج إعتبارًا من 8 كانون الثاني ومسارعة الكثير من الصينيين لحجز رحلات سفر إلى خارج البلاد.وقال المسؤولون الأميركيون: "هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات المستمرة للإصابات في الصين ونقص الشفافية في البيانات هناك، بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني للفيروس".