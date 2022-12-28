كيم يحدد أهدافًا جديدة لجيش كوريا الشمالية

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أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أهداف جديدة لجيش بلاده في تقرير إلى قادة الحزب، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الأربعاء، ملمحًا إلى أن إختبارات الأسلحة ستتواصل العام المقبل.ويترأس كيم إجتماعًا حزبيًا مهمًا في العاصمة بيونغ يانغ يحدد خلاله، إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب، أهدافًا سياسية للعام 2023 بما في ذلك في مجالات الدبلوماسية والأمن والإقتصاد.وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء أن كيم طرح أهدافًا رئيسية جديدة لتعزيز القدرة الذاتية الدفاعية ليتم المضي قدمًا بها في 2023، من دون تقديم تفاصيل.وأفادت الوكالة بأن التقرير حلل وقيم الوضع الجديد القائم على التحديات الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية، في إشارة واضحة إلى التصعيد الأخير في التوتر بين الكوريتين.