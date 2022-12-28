تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.وقال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".