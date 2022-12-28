أخبار دولية
28 كانون الأول 2022 - 09:32
28/12/2022 09:32:33
تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع
تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع
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LBCI News Lebanon
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.
وقال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".
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