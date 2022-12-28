أخبار دولية
28 كانون الأول 2022 - 09:32
Back

تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع

تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير دفاع,جنرال إسرائيلي ,تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع
episodes
تعيين جنرال إسرائيلي سابق وزيرًا للدفاع
Lebanon News
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع. 
 
 وقال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع". 
 
     
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً