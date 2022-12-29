أخبار دولية
29 كانون الأول 2022 - 06:03
29/12/2022 06:03:13
انفجارات في العاصمة الأوكرانية... وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية
انفجارات في العاصمة الأوكرانية
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LBCI News Lebanon
جُرح ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف إثر ضربات روسية جديدة اليوم، بحسب ما كشف رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
وكتب كليتشكو على تلغرام: "حتّى الساعة، جرح ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة في الرابعة عشرة. وكلّهم نقلوا إلى المستشفى".
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