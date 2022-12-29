أخبار دولية
29 كانون الأول 2022 - 06:03
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انفجارات في العاصمة الأوكرانية... وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية

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انفجارات في العاصمة الأوكرانية... وثلاثة جرحى على الأقل في ضربات روسية
Lebanon News
جُرح ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف إثر ضربات روسية جديدة اليوم، بحسب ما كشف رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
     
وكتب كليتشكو على تلغرام: "حتّى الساعة، جرح ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة في الرابعة عشرة. وكلّهم نقلوا إلى المستشفى".
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