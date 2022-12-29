بايدن يصف نتانياهو بـ"الصديق" ويتعهّد المضي قدما بدعم حل الدولتين

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LBCI News Lebanon

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه سيتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي وصفه بـ"الصديق"، لكنه تعهّد معارضة السياسات التي تشكّل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين.





وقال بايدن في بيان "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتانياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية". وأضاف "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطرا على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".