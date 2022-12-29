بايدن يصف نتانياهو بـ"الصديق" ويتعهّد المضي قدما بدعم حل الدولتين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه سيتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي وصفه بـ"الصديق"، لكنه تعهّد معارضة السياسات التي تشكّل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وقال بايدن في بيان "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتانياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية". وأضاف "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطرا على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".