سفيرة إسرائيل في فرنسا تستقيل رفضاً لحكومة نتانياهو

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قدّمت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا يائيل جيرمان استقالتها الخميس بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.ونشرت جيرمان على تويتر في منتصف النهار رسالة بالعبرية أرسلتها إلى رئيس الحكومة الجديد.وقالت السفيرة في الرسالة: "سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونواياكم التشريعيّة تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال دولة إسرائيل".وأضافت: "في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذريًا عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا".عرض نتانياهو فريقه الوزاري على نواب الكنيست صباحا قبل حصولهم على الثقة.وأعلن خصوصا تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين وزيرا للخارجية. وكان قد أشار في اليوم السابق إلى تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع، وهو ضابط كبير سابق يُعتبر قريبًا من الحركة المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.جيرمان في الأصل مؤرّخة، وبدأت حياتها السياسية في حزب ميريتس. وبعد توليها رئاسة بلدية هرتسليا، انتُخبت نائبة في عام 2013 عن حزب يش عتيد برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.كما تولت حقيبة الصحة من آذار2013 إلى كانون الأول 2014 قبل تعيينها سفيرة في باريس عام 2021.