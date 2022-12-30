أوكرانيا تعلن أنها صدّت خلال الليل هجومًا روسيًا بمسيّرات إيرانية الصنع

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أعلن الجيش الأوكراني أنه صدّ خلال الليل هجومًا روسيًا بمسيّرات إيرانية الصنع على البلاد بما في ذلك على كييف، غداة قصف روسي كثيف.وقال بيان للقوات الجوية الأوكرانية نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "ليل 29-30 كانون الأول هاجم العدو أوكرانيا بمسيّرات انتحارية إيرانية الصنع".وأوضح البيان أن 16 طائرة مسيّرة في المجمل أُطلقت من جنوب شرق البلاد نحو الشمال، دُمّرت "جميعها" من جانب الدفاع الجوّي الأوكراني.وفي كييف، كانت قد أصدرت سلطات العاصمة الأوكرانية الساعة 02,12 بالتوقيت المحلي (00,12 ت غ) تحذيرًا جويًا استمرّ أكثر من ساعتين بقليل.ولاحقًا، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن كييف تعرّضت لهجوم بسبع طائرات مسيّرة، دُمّرت اثنتان منها "مع اقترابهما" من العاصمة والخمس الأخريات فوق المدينة.وأشار إلى عدم وقوع ضحايا لكن سقوط الحطام ألحق أضرارًا بنوافذ مبنيَين في حيّ في جنوب غرب كييف.وأُطلق الخميس وابل من الصواريخ الروسية على أنحاء البلاد كافة. وأعلن وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي أن هذه الضربات أسفرت عن "ثلاثة قتلى وستة جرحى، بينهم طفل".وبحسب الجيش الأوكراني، تمّ إسقاط 54 من أصل 69 صاروخًا عابرًا أطلقتها روسيا، إضافة إلى 11 طائرة مسيّرة من نوع "شاهد" إيرانية الصنع.وتأتي هذه الضربات في وقت دخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره العاشر. وتستهدف الصواريخ الروسية بشكل خاص منشآت الطاقة في البلاد، ما يحرم ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي في خضمّ فصل الشتاء.وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس بـ"انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق أوكرانيا".