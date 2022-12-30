أخبار دولية
30 كانون الأول 2022 - 14:01
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كيف هي التحضيرات لحفل النجوم يوم غد في الرياض؟

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Lebanon News
الأنظار إلى القمة الفنية الجامعة في العاصمة السعودية الرياض يوم غد والتي ستكون مباشرة عبر الـLBCI.
 
كيف هي التحضيرات لحفل النجوم يوم غد؟ 


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