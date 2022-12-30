أخبار دولية 30 كانون الأول 2022 - 14:01 30/12/2022 14:01:00 كيف هي التحضيرات لحفل النجوم يوم غد في الرياض؟

كيف هي التحضيرات لحفل النجوم يوم غد في الرياض؟

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LBCI News Lebanon

الأنظار إلى القمة الفنية الجامعة في العاصمة السعودية الرياض يوم غد والتي ستكون مباشرة عبر الـLBCI.



كيف هي التحضيرات لحفل النجوم يوم غد؟





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