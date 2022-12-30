أخبار دولية
30 كانون الأول 2022 - 14:05
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12 نجمة ونجمًا في حفلة Trio في بولفارد الرياض

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Lebanon News
هكذا، وقبل أن تدق ساعات العالم معلنة بدء العام ٢٠٢٣، ستضج خشبة مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ١٤ ألف شخص في العاصمة السعودية الرياض بأصوات من حول العالم العربي.
 
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