أخبار دولية
30 كانون الأول 2022 - 14:05
30/12/2022 14:05:00
12 نجمة ونجمًا في حفلة Trio في بولفارد الرياض
12 نجمة ونجمًا في حفلة Trio في بولفارد الرياض
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LBCI News Lebanon
هكذا، وقبل أن تدق ساعات العالم معلنة بدء العام ٢٠٢٣، ستضج خشبة مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ١٤ ألف شخص في العاصمة السعودية الرياض بأصوات من حول العالم العربي.
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