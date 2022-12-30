لجنة في مجلس النواب الأميركي تكشف الإقرارات الضريبية لترامب

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كشفت لجنة في مجلس النواب الأميركي الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب بعد معركة قانونية طويلة.وترامب الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتّبعه جميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، ما أثار العديد من الأسئلة حول مضمونها.ومنتصف كانون الأول، صوّتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترامب خلال الفترة الممتّدة بين 2015 و2020.واستنكر الرئيس الاميركي السابق بشدة هذا القرار في بيان أرسله لشبكة "سي بي إس"، مؤكّدا أن هذه التصريحات "تظهر نجاحي مجددا".ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصا ما إذا كانت أقوال ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أيّ تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.