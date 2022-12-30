بولسونارو يغادر البرازيل متوجّها إلى الولايات المتحدة

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غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة، قبل يومين من انتهاء ولايته وتنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على ما أوردت وسائل إعلام عدة.وبالتالي، لن يحضر بولسونارو الأحد مراسم تنصيب الرئيس اليساري الجديد الذي كان يفترض أن يسلّمه الوشاح الرئاسي وفقا للبروتوكول.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم ترغب الرئاسة في تأكيد هذه المعلومات.وبعدما ودّع الجمعة مناصريه، في أول تصريح له على شبكات التواصل الاجتماعي منذ هزيمته الانتخابية، صعد بولسونارو على متن طائرة تابعة للقوات الجوية قرابة الساعة 14,00 (17,00 بتوقيت غرينتش) وفق صحيفتي "أو غلوبو" و"إستاداو" وشبكة "سي إن إن برازيل" وموقع "يو أو إل" الإخباري.وقال بولسونارو لشبكة "سي إن إن برازيل": "أنا في رحلة جوية، سأعود قريبا".