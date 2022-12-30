أخبار دولية
30 كانون الأول 2022 - 18:25
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المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو الموقتة

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المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو الموقتة
Lebanon News
حلّت المعارضة الفنزويلية "الحكومة الموقتة" التي كان خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا لها في كانون الثاني 2019 عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018.
 
وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة" والحكومة الموقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج. 
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ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في عام 2020 مزورة.
 
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