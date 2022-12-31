فرنسا تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار كوفيد سلبي قبل السفر اعتبارًا من 5 كانون الثاني

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نشرت فرنسا السبت مرسومًا يحدّد مواعيد اختبارات كوفيد-19 التي تفرضها على المسافرين الوافدين من الصين والذين سيتوجب عليهم إبراز اختبار نتيجته سلبية قبل إقلاع الطائرة اعتبارًا من 5 كانون الثاني.ويحدّد المرسوم تواريخ دخول الإجراءات، التي أعلنتها الحكومة الفرنسية مساء الجمعة، حيز التنفيذ.وتنصّ هذه الإجراءات، السارية حتى 31 كانون الثاني/يناير، على إجراء اختبارات "بي سي آر" عشوائية اعتبارًا من الأحد للوافدين إلى فرنسا وعلى فرض وضع الكمامة للمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن ستّة أعوام على متن الرحلات المغادرة من الصين باتجاه فرنسا.