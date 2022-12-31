أخبار دولية
31 كانون الأول 2022 - 10:51
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توقيف 16 شخصاً في كردستان العراق إثر الاعتداء على فتاة خلال عرض دراجات نارية

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توقيف 16 شخصاً في كردستان العراق إثر الاعتداء على فتاة خلال عرض دراجات نارية
Lebanon News
أعلنت السبت الشرطة في إقليم كردستان في شمال العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، عن توقيف 16 شاباً على خلفية الاعتداء على فتاة خلال عرض دراجات نارية، في حادثة صوّرت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
     
وقع هذا الاعتداء في إحدى ضواحي مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان. ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الشباب وهم يلاحقون فتاة كانت تجري مسرعةً، قبل أن يقوموا بالاعتداء عليها بالضرب وركلها باتجاه سيارة.  
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وأعلن المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت عمر أنه "منذ ليلة الأمس حتى الآن، اعتقلنا 16 متهماً لهم دور في أعمال الشغب والاعتداء على شابة"، مضيفاً أن الفتاة تبلغ 17 عاماً. 
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