أخبار دولية
31 كانون الأول 2022 - 11:22
Back

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في كانون الثاني

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في كانون الثاني Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, سوريا , تركيا , وزراء خارجية,اجتماع,اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في كانون الثاني
episodes
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في كانون الثاني
Lebanon News
يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا "في النصف الثاني من كانون الثاني" كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.
 
     
وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من كانون الثاني. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".
الإعلان
 
     
وكان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.
الإعلان
إقرأ أيضاً