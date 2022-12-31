اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في كانون الثاني

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يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا "في النصف الثاني من كانون الثاني" كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من كانون الثاني. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".وكان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.