زيلينسكي بعد الضربات الروسية الجديدة: أوكرانيا "لن تغفر" لموسكو

الإعلان

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده "لن تغفر" لروسيا غزوها وقصفها، وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدنا أخرى قبل حلول السنة الجديدة.وكتب زيلينسكي بالروسية على تلغرام "لن يغفر لكم أحد الارهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك"، مضيفا "لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله".واستهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ تشرين الأول تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه.