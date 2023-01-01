توقيف لاعبي كرة قدم في إيران خلال حضورهم حفلة مختلطة

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أوقفت السلطات الإيرانية عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الأحد.وأوردت الوكالة أنه تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند شرق طهران، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم.وأشارت الى أن بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول.ويعاقب القانون في الجمهورية الإسلامية شرب المشروبات الكحولية أو بيعها، كما يمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.وواجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية.