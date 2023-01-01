الرئيس السويسري يدعو الى التأقلم في مواجهة الصعوبات

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دعا الرئيس الجديد للاتحاد السويسري الان بيرسيه إلى الانفتاح والتكيف لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفي مقدمها التضخم وأزمة الطاقة.وأعرب بيرسيه، الذي تزامنت تمنياته لعام 2023 من المتحف الوطني في زيورخ، مع توليه منصبه لمدة عام، عن "بعض القلق" لأن "المراحل الأخيرة كانت صعبة".وأشار إلى جائحة كوفيد والنزاع في اوكرانيا الذي ينعكس سلبا على حياتنا اليومية إن من حيث الطاقة أو التضخم.وقال الرئيس السويسري: "نعرف كيف نتكاتف عند الضرورة وتعلمنا أن مؤسساتنا وضماننا الاجتماعي ونظامنا الصحي وأموالنا العامة متينة"، مشدداً على "أننا قادرون على التكيف".ولفت بيرسيه إلى أننا لن نتمكن من حل جميع المشاكل، لكن يمكننا المساهمة في حلها. التضامن هو الانفتاح، معتبرا أن الانفتاح هو عكس الانطوائية، هو إدراك أن مشاكل الآخرين ستصبح عاجلاً أم آجلاً مشاكلنا.وتابع أنه في الأوقات الصعبة يجب علينا التوقف والتفكير مليا (...) ومراجعة الذات.وقال أيضا :"المشاكل كثيرة. لكننا كثيرون في سويسرا وحول العالم نريد معالجتها. وهذا يكفي للحفاظ على التفاؤل والتطلع إلى المستقبل بثقة".والرئيس السويسري هو الأول بين أقرانه في المجلس الاتحادي الحاكم المكون من سبعة أعضاء، ويمثل البلاد في الخارج.وبيرسيه (50 عاما) المنتمي إلى الحزب الاشتراكي، يحتفظ بمنصب وزير الداخلية الذي يشغله منذ انضمامه إلى المجلس في 2012.