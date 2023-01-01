اعادة فتح آخر مركز حدودي مغلق بين فنزويلا وكولومبيا

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تستكمل فنزويلا وكولومبي إعادة فتح حدودهما المشتركة عبر إعادة فتح المعبر الأخير الذي كان لا يزال مغلقًا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية العام الماضي اثر قطعها في 2019 بسبب خلافات سياسية.وفتح جسر تينديتاس الذي يربط بين مدينتي اورينا (فنزويلا) وكوكوتا (كولومبيا) رمزي، فهذا المعبر الذي تم بناؤه في 2016 لم يفتح اطلاقًا واغلق بواسطة حاويات نشرها الجيش الفنزويلي.وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تويتر أن كل شيء جاهز لتدشين الجسر الثنائي الوطني، ونواصل اتخاذ خطوات لتطبيع الحدود مع كولومبيا.وأشار فريق وكالة فرانس برس إلى أن الحاويات أزيلت وأن جنودا يحرسون الجسر بانتظار حفل الافتتاح.واستأنفت فنزويلا وكولومبيا علاقاتهما بعد وصول الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى السلطة في كولومبيا الذي تعهد تطبيع العلاقات مع كاراكاس.وكانت قطعت العلاقات في 2019 عندما اعترفت حكومة إيفان دوكي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "كرئيس" لفنزويلا.وفي 26 أيلول، سُمح للشاحنات بالمرور عبر المراكز الحدودية بعد إغلاق جزئي استمر سبع سنوات وإغلاق تام لثلاث سنوات، وذلك بعدما كانت المراكز مفتوحة فقط أمام المشاة. كما تم استئناف الرحلات الجوية.